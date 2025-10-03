Curiosidades

Terror en la madrugada: nueve jóvenes iban en un ascensor que se desplomó desde un piso 7

Una madrugada de terror se vivió en el barrio porteño de Palermo cuando un ascensor se desplomó desde el séptimo piso de un edificio ubicado en la calle Arévalo. En su interior estaban nueve jóvenes de entre 17 y 22 años, quienes quedaron atrapados tras el violento impacto.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada. Según los primeros reportes, el grupo —compuesto por seis mujeres y tres varones— había ingresado al ascensor cuando, de manera repentina, la estructura cayó hasta la planta baja. El estruendo despertó a los vecinos, quienes alertaron a los servicios de emergencia.

De acuerdo con lo informado por medios como América TV y La Nación, no hubo víctimas fatales. Los heridos fueron trasladados a los hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia con politraumatismos. Dos jóvenes sufrieron fracturas: una de fémur y otra de peroné, aunque todos se encuentran fuera de peligro.

La Unidad de Flagrancia Norte intervino en el caso. Se investiga si el accidente fue producto de una falla mecánica, una sobrecarga o negligencia en el mantenimiento del ascensor.