Terrible: una mujer pasó por la Fortaleza del Cerro y halló un cadáver totalmente quemado

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Una mujer denunció que en la tarde de este sábado, mientras se encontraba circulando a pie por las inmediaciones de la Fortaleza del Cerro, en Montevideo, halló en una zona de pastos y rocas un cadáver que se encontraba completamente calcinado.

De acuerdo a información policial primaria, consignada por Telemundo y Subrayado, el cuerpo estaba cubierto por maderas y se presume que estaba maniatado, ya que tenía restos de alambre en sus pies.

Hasta el momento, la víctima no ha podido ser identificada, pero en principio sería un hombre. Al notar la presencia del cadáver, la vecina dio aviso al servicio de emergencia de la Policía Nacional y un grupo de efectivos de la seccional N°24 se trasladó al lugar.

Allí, los uniformados trabajaron junto a personal de la Policía Científica y el caso pasó a la órbita de los departamentos de Investigaciones y Homicidios, que buscarán esclarecer las circunstancias en las que se dio el fallecimiento.

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