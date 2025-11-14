Policiales

Terrible: un niño murió al incendiarse su casa y sus padres sufrieron graves quemaduras

Una tragedia enluta por estas horas al departamento de Artigas, cuyas autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo.

Según informara el medio local Clicregional, el hecho ocurrió antes de la pasada medianoche en el paraje Rincón del Pintado, situado sobre la ruta 30 y a unos 12 kilómetros de la capital departamental.

Allí, por causas a determinar, se produjo un incendio en una vivienda familiar. Un niño de 10 años perdió la vida en el lugar, y sus progenitores resultaron seriamente lesionados.

De acuerdo con el citado medio, el padre fue trasladado con quemaduras en el 50% de su cuerpo, y la madre con un 30%. Una tercera persona, también integrante del grupo familiar, fue rescatada con quemaduras de menor entidad, y su vida no corre peligro.

Personal de Bomberos llevó a cabo pericias en el lugar para conocer el origen del foco y la dinámica de los hechos.