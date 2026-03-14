Policiales

Terrible: un camión embistió y mató a una mujer en moto en Canelones y se dio a la fuga

Montevideo Portal

Una mujer falleció en la mañana de este sábado en un siniestro de tránsito ocurrido en la ruta 102, a la altura del kilómetro 44, en el departamento de Canelones, tras una colisión entre una moto y un camión de transporte forestal que posteriormente se dio a la fuga.

De acuerdo con la información primaria divulgada por la Policía Caminera, el hecho ocurrió sobre las 09:40, cuando una motocicleta que circulaba hacia el este fue embestida por un camión que transportaba carga forestal. Como consecuencia del impacto, falleció en el lugar una mujer mayor de edad que viajaba en el vehículo.

En la moto también se trasladaba un hombre, cuya situación aún no fue detallada. Testigos que se encontraban en la zona indicaron que el camión involucrado continuó su marcha tras el choque, sin detenerse en el lugar.

Personal policial trabaja en la escena para recabar información sobre lo ocurrido e intentar identificar al vehículo pesado involucrado en el hecho. El caso es investigado como colisión con fuga.

Las autoridades indicaron que la información será ampliada a medida que avance la investigación y se obtengan más datos sobre las circunstancias del siniestro y la identidad de la víctima.

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