Internacionales

Terrible: tren embiste a un camión y su cámara graba cómo un niño sale volando y muere

El hecho ocurrió el pasado domingo en el municipio vietnamita de O Loan, y el registro en video se hizo viral en las últimas horas.

Según informaron medios locales, el desastre sobrevino cuando un agricultor de la zona atravesó la vía férrea “en el medio del campo”, en un sector donde no existe ningún cruce establecido ni señalización.

El sujeto iba al volante de un vehículo de trabajo de manufactura casera, y lo acompañaban sus dos nietos. Uno de ellos, identificado como Tran Huu Th, de 10 años, viajaba en la caja del vehículo y —tal como se aprecia en el video, salió despedido y cayó al suelo varios metros más adelante. Por desgracia, el impacto resultó mortal.

En el siniestro también resultó herido el conductor, identificado como Tran Quang Man, de 60 años, y su nieto menor, Tran Nhat Lam, de 7 años.

En el momento del incidente, la tripulación del tren avistó el vehículo cruzando las vías y accionó los frenos de emergencia, pero ya era demasiado tarde.

Varias partes de la locomotora y los vagones resultaron dañadas, entre ellas, tuberías de agua y mangueras de freno. El servicio ferroviario estuvo detenido durante 30 minutos.

Si bien la investigación del incidente continúa abierta, las pericias señalan como causa el hecho de que un vehículo cruzara las vías del tren en un paso a nivel no autorizado, violando el corredor de seguridad ferroviaria.



LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

A 10-year-old boy died after being tossed 20 ft forward by a passing train in Vietnam.



He was at in small truck with his 7-year-old brother and his grandfather, who was driving when the truck crossed a railway on a path with no lights or stop signs. pic.twitter.com/8WHvE61iLZ — Erimus (@HeDontMakeNoise) April 13, 2026