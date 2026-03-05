Terrible: tormenta sorprendió a trabajadores en andamio colgante y uno murió

Internacionales

Un hombre de 51 años, identificado como Edy Suratno, murió en la tarde del lunes a causa de un grave accidente laboral en Surabaya, Indonesia. El hecho fue grabado en video por un testigo y se viralizó en redes sociales.

Según informaron medios locales, los hechos ocurrieron cuando Suratno y otro hombre trabajaban en el mantenimiento de la fachada en la Torre B de los apartamentos Ascott, en el oeste de la ciudad.

Los dos trabajadores se encontraban sobre un andamio móvil y a la altura del piso 25 cuando una tormenta se abatió sobre la zona.

El video muestra cómo el fuerte viento agita la estructura colgante y arroja al aire a Suratno. Si bien la cuerda de seguridad impide que el operario caiga al vacío, ejerce un “efecto látigo” y golpea al infortunado obrero contra los muros del edificio.

Hujan deras disertai angin kencang di kawasar Pakuwon Indah, Surabaya. menyebabkan insiden tragis pada Senin

Seorang pekeria vang tengah membersihkan kaca apartemen menggunakan gondola dilaporkan meninggal dunia setelah alat tersebut terombang-ambing akibat terpaan angin kencang, pic.twitter.com/dKniAXiqEe — vianna (@vivinn___) March 2, 2026

M. Rokhim, jefe de los Bomberos del lugar, dijo que los golpes provocaron la muerte del trabajador. En cuanto al otro hombre, el funcionario dijo que fue rescatado. Se trata de Ribut Boediyanto, de 54 años, quien estaba “en estado de shock” y sufrió diversas lesiones.

El incidente desató el pánico entre los visitantes del Centro Comercial Pakuwon, anexo al complejo de edificios, y los residentes de los apartamentos. Varios de ellos salieron corriendo tras oír gritos y ver el andamio balanceándose a gran altura.

Los dos hombres fueron rescatados por los bomberos, tarea que se demoró debido a las inclemencias del tiempo. "El problema fue que seguía lloviendo y había fuertes vientos. Sin embargo, logramos evacuar a las víctimas", dijo Rokhim. Por desgracia, comprobaron que una de ellas había fallecido.

Las autoridades locales abrieron una investigación sobre el trágico episodio.