Terrible: pelea entre mujeres terminó con la muerte de una de las contendientes

Una mujer de 35 años fue asesinada en la pasada madrugada en el barrio Las Láminas de la localidad de Bella Unión, Artigas.
Según informara la emisora FM La Isla, el trágico hecho ocurrió en el marco de una reyerta entre dos mujeres. Durante la contienda, una de ellas apuñaló en el pecho a su contrincante, provocándole la muerte.
La Policía trabaja, por estas horas, en el esclarecimiento del lamentable episodio.
Ampliaremos.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]