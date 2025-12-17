Policiales

Terrible: pelea entre mujeres terminó con la muerte de una de las contendientes

Una mujer de 35 años fue asesinada en la pasada madrugada en el barrio Las Láminas de la localidad de Bella Unión, Artigas.

Según informara la emisora FM La Isla, el trágico hecho ocurrió en el marco de una reyerta entre dos mujeres. Durante la contienda, una de ellas apuñaló en el pecho a su contrincante, provocándole la muerte.

La Policía trabaja, por estas horas, en el esclarecimiento del lamentable episodio.

Ampliaremos.