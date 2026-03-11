Internacionales

Terrible: pasajera de bus murió tras ceder la ventanilla sobre la que se apoyaba

Una cámara de vigilancia interna de un autobús en São Sebastião, en el litoral del estado brasileño de São Paulo, grabó un momento trágico.

El hecho ocurrió el pasado 2 de enero, pero las imágenes solo se hicieron públicas esta semana, luego de que la periodista Bruna Capasciutti, del canal TV Vanguarda, las revelara.

El breve video muestra el momento en que la joven Renata Yassu Nakama, de 26 años, cayó del autobús en movimiento. El accidente ocurrió en la carretera Río-Santos (SP-055). El impacto de la caída le produjo a la joven graves heridas y, tres días más tarde, falleció en un hospital.

Renata subió al autobús lleno de gente y se apoyó en la ventana junto al cobrador. Unos 15 minutos después, la grabación capta su caída, cuando el cristal de la ventana se suelta y ella queda sin apoyo.

MEU DEUS | Imagens obtidas com exclusividade pela repórter Bruna Capasciutti, da TV Vanguarda, mostram o momento em que a jovem Renata Yassu Nakama, de 26 anos, caiu de um ônibus do transporte público em movimento, em São Sebastião, no Litoral Norte de SP. A passageira ficou… pic.twitter.com/Xf7mGk4mcu — Ednaldo Ferreira ?????????? (@Ednaldo40916743) March 10, 2026

La mujer sufrió numerosas lesiones, la más grave de las cuales fue un fuerte golpe en la cabeza. Si bien fue asistida rápidamente, su estado era grave, y no mejoraría.

El conductor del autobús declaró que la unidad transportaba 77 pasajeros, cifra dentro del límite permitido. Informó que Renata pasó por encima de una baranda y se ubicó en un lugar inapropiado, no destinado a pasajeros.

La empresa responsable del transporte, Sancetur (Santa Cecília Turismo Ltda.), informó que el caso está a cargo de su departamento legal y no se ha pronunciado públicamente sobre el accidente.

El gobierno de São Sebastião indicó que está dando seguimiento al caso y que se están tomando todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos, según consigna el portal noticioso G1. La empresa ha sido notificada formalmente y debe proporcionar explicaciones y registros operativos sobre el incidente.