Terrible: madre y padrastro operaron los senos a una menor como “regalo de cumple” y murió

Paloma Nicole Arellano Escobedo, de 14 años, falleció el pasado 20 de setiembre en Durango, México. Su certificado de defunción establece que el deceso sobrevino por un edema cerebral debido a una enfermedad respiratoria. Sin embargo, su padre denunció que la verdadera causa de su muerte no se corresponde con el informe oficial.

Carlos Arellano acusó tanto a la madre de la joven de 14 años como a su pareja, un cirujano plástico, de causar la muerte de Paloma al realizarle una cirugía de aumento de senos sin su consentimiento.

Según medios mexicanos, Paloma supuestamente se sometió a varios procedimientos, incluyendo un aumento de senos, un levantamiento de glúteos “brasileño” (mediante relleno de grasa) y una liposucción.

El caso generó indignación pública en México, y las autoridades iniciaron una investigación sobre la muerte de la adolescente, en cuyo marco se detuvo a Paloma Jazmín y a Víctor N., la progenitora de la niña y su compañero, cirujano.

“El certificado de defunción indicaba falsamente 'enfermedad respiratoria' como causa de muerte para intentar ocultar la verdad. Nos lo entregaron de inmediato. No sé cómo lo consiguieron tan rápido”, dijo Carlos. “Exijo que se investigue a todos los responsables”.

El padre, devastado, presentó una denuncia tras el funeral de su hija, alegando que había "algo más tras su muerte" y acusando a su exesposa de encubrimiento. Declaró a la prensa mexicana que había hablado con la madre de la adolescente aproximadamente una semana antes de su muerte, y que ella les había dicho que iban a la montaña porque Paloma había dado positivo por Covid -19. Días después, ella lo llamó para decirle que había sido hospitalizada por una enfermedad grave. Fue durante el funeral que se dio cuenta de que algo no andaba bien.

“En el funeral, unos familiares me dijeron que tenía los senos más grandes que antes, y cuando se lo comenté a su madre, me dijo que no era cierto, que no sabía nada”, dijo Carlos. “Esa noche, le pedí a su madre que saliera de la habitación para poder despedirme. Por alguna razón, no quiso. Examinamos a mi hija y, efectivamente, tenía implantes mamarios. Tenemos fotografías de los implantes y de las cicatrices”.

El padre de la joven no confrontó a su ex en el funeral, pero al día siguiente presentó las pruebas a la Policía y exigió una investigación. Está convencido de que el procedimiento fue un regalo de la madre de Paloma para su cumpleaños de 15, que estaba próximo a celebrarse, y que lo realizó su nueva pareja.

Arresto y nuevos datos

La fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza, informó ayer que el pasado sábado 27, se había procedido al arresto de la madre y el padrastro de la fallecida.

La funcionaria explicó que se identificaron delitos relacionados con la falsificación y uso de documentos, así como la usurpación de profesión, ya que Paloma Jazmín N. realizó "funciones exclusivas de personal de salud sin contar con las acreditaciones correspondientes”.

Según consigna el medio local Animal Político, durante la investigación se descubrió que se manipuló un documento médico y se presentó información falsa al padre de la menor sobre su estado de salud, con el fin de alejarlo y controlar la situación.

Los detenidos están a disposición del juez y se solicitará prisión preventiva mientras continúan las investigaciones, incluyendo el análisis de posibles delitos relacionados con la muerte de la adolescente.