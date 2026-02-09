Terrible: joven embarazada pierde el bebé tras ser baleada en plena calle

Una mujer embarazada de 24 años recibió un disparo de un hombre durante una discusión frente a una discoteca en la Avenida Tancredo Neves, en la localidad brasileña de Itumbiara, en el sur del estado Goiás. El incidente fue grabado por una cámara de seguridad.
El crimen ocurrió el sábado. En las imágenes, se puede ver a la joven, vestida de amarillo y en bicicleta, discutiendo con un hombre. Este se abalanza sobre ella y le da una bebida. Luego, el hombre le dispara dos veces al pecho, quien pierde el equilibrio y cae al suelo.
El video se hizo viral, y numerosos internautas manifestaron su asombro ante la tranquilidad —rayana en la parsimonia— de los testigos.
La Policía Civil informó que el hecho fue remitido al Grupo de Investigación de Homicidios (GIH) de Itumbiara, que investiga el caso.
Felipe Sala, jefe de la policía de la ciudad, reveló que el tirador es un hombre 31 años y está identificado, aunque su nombre no se divulgó. Hasta el momento de redactarse la presente, no había arrestos por el caso. Versiones extraoficiales señalaron que el agresor sería un sargento de la Policía Militar
Según TV Anhanguera, la mujer fue trasladada al Hospital Estatal São Marcos de Itumbiara (HESM).
"La víctima se encuentra estable. Sin embargo, su embarazo no progresará debido a las heridas de bala que sufrió", afirmó el jefe policial.
En declaraciones al portal noticioso G1, el uniformado explicó que la joven y el tirador no tenían ninguna relación. "Hablamos con la víctima; se encuentra estable, consciente y habla con calma. Afirma que en ese momento llegó el joven, le puso la mano en la cara; a ella no le gustó el contacto y le arrojó su bebida. Probablemente ambos estaban ebrios, y el joven se alteró cuando ella le arrojó la bebida y le disparó", informó.
La policía entrevistará a los testigos presentes en el lugar para esclarecer el motivo del crimen. Según el jefe de policía, el sospechoso tiene antecedentes de narcotráfico. Se espera que la policía solicite su prisión preventiva.
LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD
TEM QUE SER PRESO— Aurora nada mística (@aurorananabe) February 9, 2026
sargento bolsonarista Arthur da Policia Militar de Goiás “MATOU” a jovem grávida em Itumbiara Goiás, esse PSICOPATA covarde encontra-se foragido para fugir do flagrante
Ele matou UMA MULHER GRAVIDA pic.twitter.com/6zJzHC82kb
