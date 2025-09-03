Internacionales

Terrible: hombre entró al terreno de una vecina y fue atacado por más de quince perros

En las últimas horas se hizo viral en Argentina el registro de un incidente de intrusión en el que un hombre sufrió heridas de consideración.

Las imágenes muestran al sujeto, completamente desnudo, siendo perseguido y abatido por un grupo de perros de diversas razas. Los animales alcanzan a propinarle varios mordiscos al individuo, hasta que son dispersados por otras personas.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD



Hombre atacado por perros en Tucumán, Argentina pic.twitter.com/rkrOdrcEAj — Gera_Gera (@GeraGera1028803) September 3, 2025

Según consigna el portal noticioso Infobae, el hecho ocurrió sobre el mediodía del martes en la localidad de Yerba Buena, en la provincia argentina de Tucumán.

En cuanto al desarrollo de los hechos, existen versiones encontradas. La dueña de casa dijo que notó lo que ocurría al oír los ladridos de sus perros. Al acudir al sitio de donde provenía el tumulto, se encontró con un joven —al que reconoció como un vecino de la zona— atacado por sus animales.

Según contó la mujer, de inmediato intentó contener a los animales —más de quince, dijo—, algo que solo consiguió con la intervención de otros vecinos.

La Policía acudió al lugar e identificó al agredido como D. L. F., alias Cachito, un joven de 28 años con varios antecedentes por delitos contra la propiedad. Fue trasladado a un centro de salud en el que se constató que presentaba varias heridas, pero su estado no era de gravedad. Pasó la noche internado y se le prescribió la toma de antibióticos y varias curaciones, que se llevarán a cabo de manera ambulatoria a lo largo de los próximos días.

La madre del herido brindó declaraciones al canal local Los Primeros TV, y su versión fue muy distinta a la de la denunciante. Según la progenitora, identificada como Natalia, en la finca en cuestión viven, además de la propietaria, otras dos señoras mayores.

La mujer aseguró que su hijo solía entrar a la finca con permiso de las moradoras y cortaba naranjas para ellas, a cambio de llevarse algunas.

Sin embargo, ese presunto acuerdo entre vecinos no explica el hecho de que el hombre estuviese sin ropa.



De acuerdo con el citado medio, el episodio fue caratulado como “tentativa de hurto con escalamiento seguido de lesiones por dentellada de can”, y es investigado.

Desde Fiscalía se informó que no se dispusieron medidas cautelares porque la dueña de la casa no ratificó la denuncia que expresó de manera informal en el momento de los hechos, por lo que se la invitó a hacerlo para que la causa avance.