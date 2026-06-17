Terrible: error de instalación causó la muerte de un hombre cuando se lavaba las manos

Un indio de 21 años murió el lunes tras sufrir una descarga eléctrica, provocada por un dispositivo de refrigeración con agua instalado en el exterior del templo Iskcon (siglas de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna) en Vrindavan, Uttar Pradesh, India.

La víctima fue identificada como Abhigyan Gupta, residente de Chhatarpur. Había viajado al templo junto con su padre, Anil Kumar Gupta, para ofrecer sus oraciones.

Según informaron medios locales, el incidente ocurrió sobre las 10:30 horas cerca de la entrada del templo. La causa de la tragedia fue una fuga eléctrica masiva procedente de un sistema municipal de pulverización de agua, un dispositivo instalado expresamente para el confort de los peregrinos que visitaban la zona, en medio del bochornoso verano indio.

Tal como se aprecia en las imágenes, Abhigyan fue a lavarse las manos en un lavabo que resultó estar en contacto con el ya mencionado sistema de refrigeración, algo que no debía ocurrir.

Testigos horrorizados describieron una escena de caos instantáneo. Desesperado por salvar a su único hijo, Anil Kumar Gupta se abalanzó sobre él para apartarlo, sufriendo, él mismo, una descarga eléctrica.

Finalmente, el joven se desplomó cerca de la instalación, mientras los transeúntes intentaban ayudarlo. Los visitantes del templo y los lugareños trasladaron rápidamente al joven a un hospital cercano, pero los médicos lo declararon muerto al llegar.

??SHOCKING | 21-year-old Abhigyan Gupta dies of electrocution after coming into contact with a water cooler in Vrindavan pic.twitter.com/lqCNXh4A5q — The Tatva (@thetatvaindia) June 17, 2026

Uno de los facultativos que atendió el caso dijo que el hospital fue informado de que el joven había sufrido una electrocución al entrar en contacto con el ventilador en las instalaciones del templo.

"Recibimos al paciente tras ser informados de que había sufrido una descarga eléctrica. En la exploración, no había indicios de que pudiera reanimarse. No presentaba actividad cardíaca y sus pupilas estaban completamente dilatadas", declaró el profesional.

“Le practicamos reanimación cardiopulmonar y le administramos todos los medicamentos e intervenciones necesarios para intentar reanimarlo, pero, lamentablemente, nada resultó efectivo”, detalló.

La indignación pública por la tragedia puso al gobierno de la localidad y a su servicio de mantenimiento tercerizado bajo un escrutinio riguroso.

Las investigaciones preliminares confirmaron que la negligencia criminal en el mantenimiento de los equipos provocó que la corriente eléctrica se filtrara al tanque de agua.

Las autoridades actuaron con rapidez tras la indignación pública y la administración presentó una denuncia policial contra el contratista privado responsable del mantenimiento del sistema, identificado como Sandeep Kumar Agarwal.