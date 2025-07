Terrible: en un descuido, niña de cuatro años cae desde un piso 12 y muere

Una niña de 4 años murió al caer desde el duodécimo piso de un edificio en India.

Según informaron medios locales, el trágico hecho ocurrió el pasado lunes en el municipio de Vasai, en las afueras de la populosa ciudad de Bombay.

La caída de la pequeña, identificada como Anvika Prajapati, fue registrada por las cámaras de circuito cerrado del edificio.

La tragedia se produjo luego de que la madre de la pequeña la sentara sobre un mueble alto colocado cerca de un ventana, con el fin de ponerle los zapatos.

En un momento de descuido, la pequeña se incorporó y luego volvió a sentarse, pero lo hizo directamente sobre el alféizar de la abertura. Por desgracia, la niña perdió el equilibrio y cayó hacia atrás por la ventana abierta.

#MaharashtraNews | 4 year-old Anvika Prajapati has died after falling from the 12th floor in Navkar building in #Naigaon (East) of #Palghar district. #vasaivirar #child #Death #viralvideo #viral pic.twitter.com/5HnRrYLaoO