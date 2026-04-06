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Terrible: conductor olvidó el freno de mano y su abuela murió aplastada por el auto

En las últimas horas, una tragedia familiar ocurrida en India se viralizó en redes sociales debido a su estremecedor registro en video.

Según informó la televisora local NDTV, el hecho ocurrió el pasado jueves en la ciudad de Farrukhabad. Allí, una mujer de 70 años que ayudaba a su nieto a estacionar encontró la muerte en un accidente doloroso y absurdo.

Tal como se aprecia en las imágenes, la mujer abrió el portón del garaje para que la camioneta de su nieto subiera por la rampa hacia el estacionamiento. De acuerdo con el citado medio, el joven salió del coche sin accionar el freno de mano, y la gravedad hizo su trabajo: el vehículo se desplazó en reversa y sin gobierno por la pendiente, y en el camino embistió a la anciana, que permanecía en la puerta.

En un segundo que parece eterno, el video muestra cómo la mujer no logró apartarse de la ruta del vehículo y fue empujada a través de la calzada, donde el recorrido terminaba abruptamente contra un muro.

La infortunada mujer fue trasladada de urgencia a un sanatorio privado, donde fue declarada muerta.

Los familiares de la mujer no han presentado ninguna denuncia formal ni queja por escrito ante la comisaría local sobre este asunto. Se tomarán las medidas necesarias una vez recibida la denuncia formal. La policía ha comunicado que, por el momento, reina la paz y el orden en el lugar de los hechos.

En un comunicado emitido el domingo, la policía local confirmó que la causa de la tragedia fue una distracción del conductor, quien olvidó colocar el freno de mano antes de dejar el auto.

“Los familiares de la mujer no han presentado ninguna denuncia formal ni queja por escrito ante la comisaría local sobre este asunto. Se tomarán las medidas necesarias una vez recibida la denuncia formal”, añade la misiva.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD