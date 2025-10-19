Terrible: conductor impactó violentamente contra peaje Cebollatí y murió en el lugar

Montevideo Portal
Un violento siniestro de tránsito se registró en la mañana de este domingo en el departamento de Lavalleja, informó la Policía Caminera.
La víctima, que perdió la vida, circulaba de sur a norte por la ruta 8 y, por causas indeterminadas, impactó contra la cabina del peaje Cebollatí, a la altura del km 207.
Según explicaron, la ruta quedó parcialmente obstruida, mientras que el tránsito se canaliza por la senda oeste.
Los efectivos trabajan en la investigación para esclarecer los motivos del siniestro.
