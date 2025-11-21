Policiales

Terrible: cayó de su moto y fue a parar bajo las ruedas de un camión con acoplado

Un motociclista de 28 años murió esta mañana en un accidente de tránsito ocurrido poco después de las 10:00, en la zona este de la ciudad de Paysandú.

De acuerdo con lo informado por el periódico sanducero El Telégrafo, la víctima —identificada como Jonathan Clever Álvarez Gelves, de 28 años— circulaba hacia el norte por la calle Enrique Chaplin en una motocicleta. Al aproximarse al cruce con Florida, se produjo una maniobra que derivó en el impacto con un camión Volkswagen Worker que transitaba en el mismo sentido y remolcaba un acoplado.

Tras la colisión, Álvarez perdió el control de la moto, cayó en la calzada y en la trayectoria del camión, por lo que acabó siendo arrollado por una de las ruedas del remolque. De acuerdo con el citado informe, el joven murió en el acto.

El caso está en manos de la Fiscalía competente, que dispuso las acciones de rigor. Entre ellas, pericias de Policía Técnica para conocer la dinámica de los hechos y establecer eventuales responsabilidades.