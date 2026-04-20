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Terremoto sacude el norte de Japón: las imágenes de las primeras olas

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el norte de Japón. El sismo se registró a las 16:53 hora local en aguas del Pacífico, frente al norte de la zona de Iwate.

La situación generó, en primera instancia, una alerta de tsunami que horas más tarde fue disminuida a una advertencia.

“Evacúen de inmediato las regiones costeras y las zonas cercanas a ríos hacia un lugar más seguro, como terrenos elevados o un edificio de evacuación”, alertó la JMA.

Los medios locales y también internacionales comenzaron a difundir las imágenes de las primeras olas en llegar a la costa tras el suceso.

???? Earthquakes have struck Hokkaido, Aomori, and Iwate in Japan, with a tsunami warning currently in effect.



Fishing vessels are evacuating offshore.



A 7.4 magnitude quake occurred offshore at a depth of 10 km, with a tsunami warning of 3m for Iwate and Hokkaido. pic.twitter.com/NWdExi4sz1 — Visegrád 24 (@visegrad24) April 20, 2026

BREAKING: Japan's tsunami threat has been reduced to advisory onlyhttps://t.co/snBBphb8QM



?? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Wo3yVXdBqD — Sky News (@SkyNews) April 20, 2026

A su vez, Japón emitió un aviso especial que alertaba de un mayor riesgo de terremotos de magnitud 8 o superior después de que el potente temblor sacudiera el norte del país y diera lugar a una alerta por tsunami.

La Agencia Meteorológica de Japón indicó en un comunicado que “la probabilidad de que ocurra otro gran terremoto es relativamente más alta que en tiempos normales”.

Con información de AFP.