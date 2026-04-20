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Terremoto sacude el norte de Japón: las imágenes de las primeras olas

La Agencia Meteorológica de Japón advirtió que la “probabilidad de que ocurra otro gran terremoto es más alta que en tiempos normales”.

20.04.2026 10:24

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2026-04-20T10:24:00-03:00
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Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el norte de Japón. El sismo se registró a las 16:53 hora local en aguas del Pacífico, frente al norte de la zona de Iwate.

La situación generó, en primera instancia, una alerta de tsunami que horas más tarde fue disminuida a una advertencia.

“Evacúen de inmediato las regiones costeras y las zonas cercanas a ríos hacia un lugar más seguro, como terrenos elevados o un edificio de evacuación”, alertó la JMA.

Los medios locales y también internacionales comenzaron a difundir las imágenes de las primeras olas en llegar a la costa tras el suceso.

A su vez, Japón emitió un aviso especial que alertaba de un mayor riesgo de terremotos de magnitud 8 o superior después de que el potente temblor sacudiera el norte del país y diera lugar a una alerta por tsunami.

La Agencia Meteorológica de Japón indicó en un comunicado que “la probabilidad de que ocurra otro gran terremoto es relativamente más alta que en tiempos normales”.

Con información de AFP.