Terminó a las piñas: el debate sobre exdiputado preso que acaloró al Parlamento de Turquía

Un debate en el Parlamento de Turquía sobre el exdiputado Can Atalay, en prisión tras ser destituido por una sentencia judicial declarada luego nula por el Constitucional, derivó este viernes en una pelea a piñas con al menos una diputada herida.

El Parlamento turco se reunió en sesión extraordinaria, convocada por la oposición, para debatir el caso de Atalay, despojado de su escaño a raíz de una condena, ya firme, por “intento de derrocar al gobierno” al haber participado en las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2013.

La tensión se disparó cuando el diputado Ahmet Sik, compañero de Atalay en las filas del partido izquierdista TIP, acusó de “total falta de vergüenza” a los parlamentarios del partido islamista AKP, que gobierna Turquía desde 2002.

Un tumulto obligó a suspender la sesión, pero al reanudar Sik su discurso, un diputado del AKP se abalanzó sobre él, asestándole puñetazos y desatando una pelea multitudinaria, informa el diario turco Cumhuriyet.

La diputada Gülistan Koçyigit, del partido izquierdista DEM (antes HDP) resultó herida en estos enfrentamientos, dejando un rastro de sangre en el suelo del hemiciclo, señala el citado diario.

Democracy in Turkey - in a Turkish parliament session several officials of Erdogans AKP stood up and attacked officials from the Kurdish DEM Party pic.twitter.com/IgLvJczbw5