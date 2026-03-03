Tensión en Daniel Cassin: trabajadores denuncian bajas salariales y amenazas de despidos

Política

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recibirá este miércoles a una delegación de la Unión de Trabajadores de Indutop en Lucha (UTIL) y a representantes de la firma Indutop S. A., que gestiona las tiendas Daniel Cassin, Piece of Cake, Allie y Paddock, ante el planteo empresarial de aplicar rebajas salariales y la advertencia de eventuales despidos.

Según informó el Pit-Cnt, el sindicato de los trabajadores de las reconocidas tiendas expresó su “más enérgico repudio” frente a la propuesta de la empresa de implementar una rebaja salarial condicionada a la continuidad laboral. Según el sindicato, la firma advirtió sobre posibles “desvinculaciones en caso de que las y los trabajadores no acepten la reducción de sus ingresos”.

“Consideramos inaceptable cualquier mecanismo que implique presión o condicionamiento sobre las y los trabajadores, colocándolos ante la disyuntiva de resignar parte de su salario o arriesgar su fuente laboral”, expresó el gremio. En esa línea, UTIL sostuvo que “el salario es un derecho y no una variable de ajuste” y reclamó que cualquier modificación de las condiciones laborales se encuadre en un ámbito de “negociación colectiva, respeto y garantías”.

Leticia Fernández, delegada sindical de UTIL, dijo que en diciembre del 2025 la empresa convocó a un convenio de “despidos voluntarios” y redujo una cantidad importante de personal en dos tandas, entre diciembre y enero.

Según la dirigente, la abogada de la empresa dijo a la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y los Servicios (Fuecys) que solo un 70% de los trabajadores de las tiendas recibiría un incremento del 5%; un 25% perdería un 15% de su salario, y el 5% restante sufriría una rebaja de entre 15% y 30%.

Fernández afirma que los responsables del grupo empresarial le señalaron que se trataba de una “innovación”. Según relató, le explicaron que entendían que algunos trabajadores “iban a perder un poco de salario, pero que no era tanto”, ya que pretendían establecer una comisión general del local “para que todas cobraran más o menos lo mismo” e incluir la multitarea, de modo que todos realizaran todas las funciones sin diferenciación.

Los nuevos cambios podrían cambiar la comisión que perciben las vendedoras, que además de la personal incluye otras bonificaciones de presencia, compromiso y un premio cuando cumplen con las metas estimadas del local. Según la dirigente sindical, entre bonos y premios, se generaría una pérdida aproximada de $ 9.080.