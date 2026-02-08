Tensión en Cuchilla Alta: embarcación perdió el control y embistió a surfista

Locales

Montevideo Portal

Un momento de tensión se registró este sábado por la mañana en la zona de Cuchilla Alta, luego de que una pequeña embarcación ingresara al área donde se encontraban surfistas y perdiera el control.

Según muestra el video difundido por Lineup surf Uruguay, la lancha se metió directamente en el line up —el sector donde los surfistas esperan las olas— y, en medio de una maniobra, terminó pasando por arriba de una surfista.

El registro muestra cómo la embarcación avanza dentro del área de práctica, en una maniobra peligrosa.

De acuerdo a lo informado, no se registraron personas heridas, pese al impacto.

El hecho generó preocupación entre los deportistas que se encontraban en el agua, ya que se trata de una zona destinada a la práctica de surf y no a la navegación.

