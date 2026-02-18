Judiciales

Tenía antecedentes penales, golpeó a un policía en Punta del Este e irá a la cárcel

Un joven de 25 años con antecedentes penales deberá cumplir con una condena de tres meses de prisión después de haber golepado a un policía en el marco de una intervención en Punta del Este.

Según informó el Ministerio del Interior, el pasado 16 de febrero, en horas de la noche, personal del Grupo de Intervención Rápida (GIR) realizaba un patrullaje preventivo en Punta del Este cuando procedieron a identificar a un hombre, que “no colaboró con los funcionarios policiales”, en la rambla Claudio Williman.

Al realizarle un registro corporal, el joven comenzó a agredir verbalmente a los policías y, en determinado momento, propinó un golpe de cabeza a un funcionario, provocándole lesiones en el rostro, detalla el comunicado de la cartera. De inmediato fue reducido y derivado a dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

El Personal de Seccional Décima continuó con el procedimiento y llevó al funcionario lesionado a un centro de salud, donde fue diagnosticado con traumatismo facial por un golpe de cabeza y edema de labio.

De ese modo, el fiscal de 5º Turno dispuso que la víctima fuera examinada por médico forense y que el detenido fuera conducido al Ministerio Público para las indagatorias correspondientes.

Finalizadas las instancias en Fiscalía, el juzgado de Maldonado condenó al hombre como autor penalmente responsable de un delito de atentado en concurso formal con un delito de lesiones personales.