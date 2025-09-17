Judiciales

Tenfield intimó a Édgar Welker por una deuda de más de US$ 1,5 millones

Montevideo Portal

Tenfield citó a Edgar Welker, presidente de Cableplus, y a sus hijos a una conciliación judicial por una deuda de más de US$ 1,5 millones, informó el periodista Eduardo Preve y confirmó Montevideo Portal con fuentes cercanas a la empresa.

Según indicaron, Dexary (compañía propiedad de Welker) adeuda “una suma importante de dinero” a Tenfield.

El reclamo es por la utilización de las señales VTV, VTV Plus y Gol TV —todas propiedad de Tenfield— en CablePlus, Tala Cable Color y TV Cable SRL. Si bien Tenfield cortó las señales, Welker recurrió a la piratería para continuar con dichas transmisiones, como parte de su programación.

De acuerdo con lo informado por Preve, además de dicha deuda, Tenfield también reclama por “reajustes e intereses del 18% efectivo anual hasta su efectivo pago”.

“Esperemos tener un resultado favorable” con la conciliación, señalaron a Montevideo Portal fuentes cercanas a Tenfield.

