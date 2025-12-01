Locales

Tenemos visitas: un elefante marino fue visto en la zona de la playa Ramírez

La zona la playa Ramírez vivió este domingo una escena particular en horas de la tarde.

Fue sobre las 16:00, cuando un elefante marino llegó hasta las inmediaciones de la playa, y se lo pudo ver próximo al murallón de la rambla, según reportó el sitio Ballenas de La Pedrera.

Desde esa cuenta, recordaron que lo sugerido ante la aparición de estos animales es no alterar su descanso, ya que en general salen a dormir.

También piden evitar la presencia de perros, debido al posible riesgo de contagio de enfermedades para los mamíferos oceánicos.

