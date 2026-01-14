Tenemos visitas: un carpincho apareció en una casa de balneario en Rocha

Montevideo Portal
Un particular suceso tuvo lugar en las últimas horas en una casa de balneario en el departamento de Rocha, cuando un carpincho apareció de forma intempestiva y se puso a recorrer las instalaciones.
La visita quedó registrada en varios videos, a los que accedió Montevideo Portal. Según surge de las imágenes, el animal llegó en horas de la noche.
Allí puede vérselo recorrer distintas zonas de la casa, tanto en las afueras entre las reposeras, como en la parte interior. De hecho, en su visita a una zona interior de la vivienda, pareció dejar algunas huellas.
Montevideo Portal
