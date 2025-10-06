Locales

Temporal y destrozos en Paysandú y Colonia: hubo cientos de afectados este fin de semana

Montevideo Portal

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) emitió un informe sobre las consecuencias en todo el país de los “vientos muy fuertes y precipitaciones abundantes” registrados desde el final de este sábado 4 de octubre.

De acuerdo con el Sinae, el Boletín Pluviométrico indica que “los mayores acumulados de precipitaciones en las últimas 24 horas se registraron en los departamentos de Rocha, Río Negro y Canelones”.

En tanto, las rachas máximas de viento alcanzaron 152 km/h en Paysandú, según los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed).

“Hasta el momento, y de forma preliminar, se registran 130 personas afectadas en todo el país (120 en Paysandú y 10 en Colonia). En materia de vivienda, 32 resultaron afectadas (29 en Paysandú y 2 en Colonia), la mayoría por voladuras de techos”, apunta el Sinae.

Así, se concluye que los departamentos más afectados fueron Colonia y Paysandú. “Aunque también se reportaron afectaciones de menor entidad en Cerro Largo y Florida”, acota el informe.

La ciudad de Paysandú, los barrios San Félix, Diagonal San Félix, las áreas próximas al arroyo Sacra y la localidad de Porvenir, fueron las más afectadas del departamento sanducero.

En Colonia, en tanto, las zonas que más sufrieron el impacto del temporal fueron Carmelo y Nueva Palmira.

El Sinae mantiene su respuesta en el nivel departamental a través de los Comités Departamentales de Emergencias (CDE) dentro de los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed).

