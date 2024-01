Temporal en Río de Janeiro inunda las calles de la ciudad y deja al menos nueve muertos

Al menos nueve personas fallecieron en Río de Janeiro y una permanece desaparecida luego de fuertes lluvias que castigaron la ciudad la madrugada de este domingo, confirmó a la AFP el cuerpo de Bomberos local.

Las precipitaciones alcanzaron con especial fuerza la zona norte de Rio y municipios aledaños de la región metropolitana, donde se concentraron los decesos, fruto de un deslizamiento, ahogamientos y electrocuciones.

Una mujer, además, permanecía desaparecida.

Los estragos causados por las lluvias llevaron al alcalde de Rio, Eduardo Paes, a decretar este domingo “situación de emergencia”.

En tramos de la Avenida Brasil, una de las principales arterias de la ciudad, el agua acumulada llegó a superar el capó de automóviles y obligó a clausurar temporalmente la vía durante la noche.

Una decena de líneas de ómnibus no funcionaban y al menos cuatro estaciones de subterráneo debieron cerrar temporalmente este domingo debido a la acumulación de agua en los rieles.

Algunas regiones de la ciudad registraron un acumulado de más de 200 milímetros de lluvias en las últimas 24 horas, superando en un día la previsión para todo enero.

“Siguiendo orientación del presidente Lula, estamos actuando con el alcalde Eduardo Paes para garantizar todo el apoyo del gobierno federal a la población alcanzada por las fuertes lluvias”, dijo Waldez Góes, ministro de Desarrollo Regional en X -antes Twitter-.

Seguindo orientação do presidente @LulaOficial, estamos atuando junto com Prefeito @eduardopaes, para garantirmos todo o apoio do Governo Federal a população atingida pelas fortes chuvas no Rio de Janeiro.