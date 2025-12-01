Temporada de verano: ¿Cuáles son los cinco balnearios más elegidos para vacacionar?

Locales

Montevideo Portal

La temporada de verano está a la vuelta de la esquina, y miles de uruguayos y extranjeros proyectan pasar fin de año en alguno de los balnearios más codiciados por todos.

Mercado Libre elaboró un ranking de aquellos lugares que son más demandados en su portal, que cuenta con más de 35.000 propiedades. Maldonado es el destino más elegido, seguido por Canelones, Rocha, Colonia y Lavalleja, en ese orden.

Particularmente, Piriápolis es el balneario más elegido, y experimentó un crecimiento de 41% en las últimas semanas, seguido por Punta del Este, que aumentó un 5%, y Barra del Chuy (crecimiento de 25%). El top 5 lo completan Atlántida (+30%) y Punta del Diablo (+15%).

La modalidad más elegida a la hora de alquilar son casas de dos dormitorios, principalmente en Piriápolis y Barra del Chuy. En tanto, en Punta del Este predominan los apartamentos de dos dormitorios. Además, las piscinas son el amenity más solicitado a la hora de alquilar.

Un balneario que ha tenido un crecimiento exponencial en relación a 2025 es Punta Piedras (Maldonado), cuyas búsquedas crecieron un 132%. Además, Colonia del Sacramento incrementó sus búsquedas un 112% en el último trimestre, mientras que El Ensueño (Colonia) y Kiyú (San José) aumentaron sus búsquedas en un 96 y 36% respectivamente.

Montevideo Portal