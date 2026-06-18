Temen ataques de paciente psiquiátrico, suelto pese a orden judicial de internación

Una familia de Maldonado atraviesa una situación de angustia e incertidumbre luego de que un hombre de 35 años, diagnosticado con esquizofrenia crónica y grave, fuera dado de alta del hospital psiquiátrico de San Carlos sin ser derivado a un centro especializado, pese a que existe una resolución judicial que dispone su internación.

La denuncia pública fue realizada por Natalia Cafree, hermana del paciente, quien convive junto a su madre y sus dos hijas, de 9 y 19 años. Según relató, la familia teme por su seguridad ante la posibilidad de que el hombre regrese al domicilio.

Entrevistada por la emisora Cadena del Mar, la mujer explicó que se trata de una problemática que se extiende desde hace más de dos décadas y que está vinculada al consumo problemático de drogas y a trastornos de salud mental.

“Llevamos 20 años con esta situación”, expresó.

De acuerdo con su testimonio, su hermano comenzó a consumir marihuana durante la adolescencia y, con el paso de los años, avanzó hacia otras sustancias, lo que coincidió con el agravamiento de su estado de salud mental.

“Hace unos diez años dejó de consumir solamente cocaína y empezó con otras sustancias más pesadas. Ahí empezaron a aparecer las patologías psiquiátricas”, indicó.

Cafree sostuvo que actualmente su hermano tiene diagnóstico de trastorno bipolar grado uno y esquizofrenia crónica. Asimismo, señaló que ha tenido múltiples ingresos a centros psiquiátricos y también al sistema penitenciario debido a distintos episodios vinculados a su situación.

“Hasta estuvo en el Comcar por robarse una garrafa”, afirmó.

Resolución judicial e internación

La entrevistada indicó que existe una resolución emitida por el Juzgado de Familia de 3º Turno de San Carlos, con fecha 14 de abril de 2026, que establece medidas cautelares y dispone evaluaciones e internación de acuerdo con criterios médicos.

Según explicó, el documento contempla la posibilidad de derivarlo a centros especializados para el tratamiento de patologías duales o a instituciones de larga estadía. Sin embargo, aseguró que dicha medida aún no se ha cumplido.

“Nos acaban de informar desde ASSE que se le dio el alta”, manifestó.

También cuestionó la explicación recibida por parte del sistema de salud respecto a la falta de cupos para concretar la derivación.

“Dicen que no tienen dónde mandarlo, pero hay una resolución judicial”, sostuvo.

Temor y medidas cautelares

Natalia señaló que actualmente existen medidas de restricción de acercamiento hacia ella y expresó preocupación por la seguridad de su entorno familiar.

En la vivienda residen su madre y una hija menor de edad, quienes, según indicó, viven con temor ante la posibilidad de que el hombre se presente en el lugar.



“Le tiene terror”, aseguró en referencia a la menor.



Natalia contó que su hermano ha insultado verbalmente a la familia, y que a ella la ha agredido físicamente. "Tiene una fijación conmigo", dijo

La mujer también relató que anteriormente se registraron episodios de daños materiales dentro del ámbito familiar.

“Él no puede valerse por sí mismo y tampoco puede estar libre”, puntualizó.



En cuanto al padre, dijo que se trata de un conocido pastor religioso de la zona, quien recientemente habría renegado de la paternidad.

Pedido de respuestas

Durante la entrevista, Cafree manifestó que no dispone de recursos económicos para acceder a asistencia jurídica privada y solicitó la intervención de las autoridades competentes para revisar el caso.

“¿Quién defiende la integridad de cuatro mujeres?”, preguntó.