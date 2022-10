Tebet da su apoyo a Lula y junto a Gomes dan golpe de gracia a los cálculos de Bolsonaro

La candidata que salió tercera en las elecciones brasileñas, Simone Tebet, y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, sellaron este miércoles un acuerdo electoral de cara a la segunda vuelta, según informó el diario local Folha de São Paulo.

En un almuerzo que fue descrito como “armonioso”, la senadora del socioliberal Movimiento Democrático Brasileño (MDB) pactó que anunciaría su apoyo a la candidatura del líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el balotaje.

Luego del encuentro, la legisladora proclamó su postura: “Aunque mantengo la crítica que le hice al candidato Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente en los últimos días de campaña, cuando cometió el error de llamar al voto útil —que es legítimo— sin presentar sus propuestas para los problemas reales del Brasil, daré mi voto en él, porque reconozco su compromiso con la democracia y la Constitución, que no reconozco en el actual presidente”.

Según fuentes citadas por Folha, en el almuerzo, Tebet presentó las propuestas que planteó durante su candidatura a la primera vuelta y Lula prometió incorporarlas a su plan de gobierno. Además, el petista la invitó a participar activamente de la campaña con la que busca ganar el domingo 30 de octubre sobre Bolsonaro.

La legisladora dijo que, lo que está en juego es “mucho mayor que cada uno de nosotros”, y que su apoyo es “por un Brasil” que sueña que sea “de todos, inclusivo, generoso, sin hambre y sin miseria, con educación y salud de calidad, con desarrollo sustentable”, apuntando a las propuestas de su campaña que pidió sume Lula a la suya.

Con su apoyo manifiesto, la política socioliberal se suma al respaldo dado por el candidato Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT). En las elecciones del domingo 2 de octubre, Tebet obtuvo el 4,16%, lo que significó una sorpresa, porque se la colocaba en las encuestas previas por detrás de Gomes, que logró el 3,04%.

Con estos números y el apoyo de ambos, no solo se podría dar por sentada la victoria de Lula, que necesita sumar menos del 2% de los votos para alcanzar la mayoría que lo consiguió el domingo, sino que se ven seriamente afectadas las posibilidades de Bolsonaro, que, al haber conseguido el 43,20% —otra sorpresa electoral para las consultoras—, necesitaría de más del 6,5% de los sufragios para poder mantener su puesto en el Palacio de Planalto.

Gomes anunció su respaldo a la candidatura del expresidente petista este martes, en un video que subió a Twitter donde remarcó que la decisión era del Ejecutivo Nacional del PDT, que eligió por unanimidad manifestar su apoyo a Lula. “Yo grabo este video para decir que acompaño la decisión de este partido frente a las circunstancias y como última salida. Lamento que el camino democrático se haya estrechado tanto que queden para los brasileños dos opciones, en mi opinión, insatisfactorias”, pronunció quien fuera entre 2003 y 2006 ministro de Integración Nacional del gobierno de Lula.

El respaldo de un viejo rival

Por otra parte, este miércoles, Fernando Henrique Cardoso, quien fuera presidente de Brasil entre 1995 y 2002, antes de la asunción de Lula, expresó su respaldo a la candidatura de su histórico rival.

“En esta segunda vuelta voto por una historia de lucha por la democracia e inclusión social. Voto a Luiz Inácio Lula da Silva”, afirmó FHC, de 91 años.

Cardoso, fue la gran figura del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) que en los tiempos en que Lula se convirtió en presidente era el gran rival del PT, convirtiéndose ambos en las principales caras de la polarización política brasileña de comienzos de milenio. El pasado 22 de setiembre, el exmandatario había manifestado su apoyo al líder petista, sin mencionarlo con nombre y apellido.

“Pido a los electores que voten el día dos de octubre por quien tiene compromiso con el combate a la pobreza y la desigualdad, defiende derechos iguales para todos independientemente de la raza, género y orientación sexual, se enorgullece de la diversidad cultural de la nación brasileña, valoriza la educación y la ciencia y está empeñado en la preservación de nuestro patrimonio ambiental, en el fortalecimiento de las instituciones que aseguran nuestras libertades y en el restablecimiento del papel histórico de Brasil en el escenario internacional”, escribió Cardoso.

Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, (...)

valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional".

Fernando Henrique Cardoso