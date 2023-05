Taxista se negó a llevar a mujer con niños en berrinche y la pasajera lo tomó a golpes

Curiosidades

Un video registrado en el interior de un taxi en la ciudad argentina de Neuquén se viralizó en las últimas horas debido a la insólita y violenta situación que exhibía.

Tal como se aprecia en las imágenes, los niños parecían no estar a gusto dentro del coche, y lo manifestaban a berrido limpio. Al notar que uno de los menores intentaba repetidamente abrir la puerta, el taxista temió que los infantes cayeran del auto en movimiento, por lo que prefirió no hacer el viaje solicitado.

“No te voy a llevar porque se van a mandar abajo los nenes y voy a tener problemas yo, te pido por favor que te bajes” le dijo el chofer. La pasajera se tomó a mal el pedido, de modo que a los gritos de los niños sumó los suyos propios. “¿No tenés hijos?” le preguntó al obrero del volante: “Sí, tengo y no se portan así, yo no tengo por qué arriesgarme, por favor bajate del auto”, fue la réplica del trabajador. Ate semejante respuesta, la mujer pasó a las vías de hecho y propinó varios golpes al chofer, al que amenazó con llamar a la policía.

El taxista se mostró de acuerdo con esa última propuesta y se ofreció a llamar él mismo a los agentes. En ese momento la mujer y los niños finalmente bajaron del auto, mientras uno de los pequeños gritaba “¡No, no me llames a la policía!”.

??Violento ataque de una mujer a un taxista neuquino



El chofer se negó a seguir el viaje porque la mujer no podía controlar a su hijo y corría riesgo de caer del vehículo. Ella lo golpeó brutalmente, lo insultó y amenazó. pic.twitter.com/SAFX6iqDiS — mejorinformado.com (@mejorinformado) May 10, 2023

Tras la viralización del registro, el trabajador fue entrevistado en el programa Así estamos, de la emisora Mitre Patagonia FM:

“A la chica la levanté sobre calle Novella y Primero de Mayo, con dos criaturas. Antes de subir al móvil los chicos venían gritando y llorando. Aun así la llevé. Me pidió que la alcance hasta Casimiro Gómez y Cabellera del Frío, y que fuéramos por calle Moritán. En el trayecto de 7 u 8 cuadras, uno de los niños abrió la puerta del vehículo, y le pedí a ella que traté de calmarlo. Hicimos unos metros más y vuelve a pasar lo mismo, y fue ahí cuando tomé la decisión de frenar y no continuar, porque ella no hacía nada para calmarlos, y el miedo mío era que alguno de ellos cayera y ocurriera una tragedia”, explicó el hombre.

“Cuando decidí frenar, fue frente a una garita en donde había gente. Yo ya preveía una situación complicada. Afortunadamente tenía la cámara que grabó todo, porque de otra manera podía ser víctima de una falsa denuncia”, agregó.

El chofer, confirmó además al aire, que realizará la denuncia policial por el violento ataque. “Me llamó mucho la atención que uno de los niños pidió que no llame a la Policía, y me dio a pensar que no era la primera vez que ellos pasaban por eso con la mujer” contó.