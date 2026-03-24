Taxista fue detenido por trasladar a dos delincuentes y esperarlos para escapar de tiroteo

Montevideo Portal
Un taxista fue detenido por la Policía luego de participar en un tiroteo ocurrido a principios del mes de marzo en el barrio Villa Española (Montevideo).
El arrestado habría trasladado a dos hombres a las calles Madreselva y Arezzo, lugar donde estos individuos dispararon contra una casa. El taxista los esperó y, tras el ataque, escaparon en su vehículo. En el lugar, las autoridades hallaron más de diez casquillos de bala.
Ante esto, la Policía realizó en las últimas horas una serie de allanamientos, en los que logró dar con el conductor, que se encontraba en una vivienda en el barrio Brazo Oriental (Montevideo), informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal.
El taxista es un hombre de 41 años que contaba con un antecedente de 2025 por hurto especialmente agravado.
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