Policiales

Taxis chocaron en 18 de Julio y uno de ellos derribó un semáforo: hay desvíos en la zona

Montevideo Portal

Un accidente de tránsito ocurrido en pleno Centro de Montevideo entre dos taxis provocó el corte de una senda en la zona y la canalización del tránsito por otras vías. El siniestro tuvo lugar esta mañana en la esquina de 18 de Julio y Convención.

Según informó Subrayado (Canal 10), el vehículo que circulaba por la calle Convención no respetó la luz roja y chocó contra el otro. Producto del impacto, uno de los autos quedó en el medio de la avenida, mientras que el otro derribó uno de los semáforos de la esquina.

Por el choque, ambos choferes resultaron con heridas leves y fueron atendidos en el lugar. La Intendencia de Montevideo anunció que dicho cruce permanece cortado en dirección hacia el este y que el tránsito se está canalizando por la calle San José.

Además del derribo de dicha señal, el accidente provocó que se apagaran los cuatro semáforos de la esquina, por lo que la comuna pidió “extremar la precaución” al circular por la zona.

Montevideo Portal