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Taxi desvió al chocar en esquina “peligrosa” y embistió a una madre e hijo; están estables

Montevideo Portal

Una camioneta chocó contra un taxi y, a raíz del impacto, el vehículo de transporte atropelló a una mujer y a un niño tras desviarse en el barrio Curva de Maroñas (Montevideo).

El hecho ocurrió en las calles Gronardo y Virrey Elío. El conductor de la camioneta se cruzó sin preferencia e impactó contra el taxímetro, que circulaba a gran velocidad, según constató Telemundo.

Tras el siniestro, el conductor del taxi perdió el control y terminó sobre la vereda, donde se encontraban una madre y su hijo, quienes fueron embestidos. Una vecina de la zona, quien además es enfermera, acudió rápidamente para asistir a los heridos. Ambos sufrieron fracturas, aunque no perdieron el conocimiento.

“Había dos personas tiradas abajo del taxi. Uno de ellos un menor de edad con autismo que estaba en un estado desesperante. Cruzaron varios vecinos, lo pudimos socorrer. Les prestamos asistencia hasta que vino el 911”, relató la mujer en diálogo con Telemundo.

Además, agregó que el menor y su madre “estaban en estado de shock”. “El nene gritaba un montón, estaba muy asustado”, sostuvo la enfermera.

Sobre la zona del siniestro, la vecina señaló que se trata de una esquina “compleja”, donde no se respeta la prioridad de paso.

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