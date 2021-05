Tassino: "A los archivos que se encontraron los hicieron aparecer ahora, los plantaron"

Locales

Los integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea y Javier Tassino, minimizaron el hallazgo de 1.600 folios en seis libros y dos carpetas en el Grupo de Artillería número 5 el 23 de abril. Entrevistados por César Bianchi en 970 Noticias, el periodista les preguntó si no les llamaba la atención que esos documentos no hayan sido encontrados en 15 años de gobierno del Frente Amplio. "¿Llama la atención que en este gobierno se hayan encontrado, o ya los tenían? La institución militar, los mandos militares, todos los comandantes en jefe dicen lo mismo: ‘no hay nada, no tengo nada'. Pero esos archivos estaban. Los mandos sabían que estaban", dijo Errandonea.

"Los hacen aparecer cuando quieren. ¿No le parece un poco casualidad que estos archivos aparezcan unos días antes de la Macha del Silencio?", se preguntó Errandonea.

Tassino fue más allá. "Yo soy más rotundo que Ignacio (Errandonea). Yo creo que los hicieron aparecer en este momento. Yo no tengo ninguna duda. Que existen los archivos, que tienen la información que involucra civiles y militares en todo ese proceso. Es claro que estaban los archivos. Yo creo que los plantaron ahora. No tengo dudas", afirmó.



Javier Tassino luego dijo que ahora que la opinión pública apoya la búsqueda de los desaparecidos y la causa de Familiares, el sistema político debería dejar de pasarse facturas de un bando al otro. "El tema no es: ‘Yo encontré algo y la culpa la tiene aquel porque no la encontró'. En todo caso sería emular lo que está bien: que haya más hallazgos de cuerpos, más detenidos, más información, y eso sí va a ayudar. No sirve decir: ‘yo encontré, aquel no encontró'. Ahora todos están de acuerdo en buscar a los desaparecidos. Que no se busque el rédito electoral en esto. Es un caso serio. Son desaparecidos que lucharon por una democracia, por restablecer una democracia en una dictadura", concluyó.

