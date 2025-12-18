Tasa de desempleo se mantuvo en noviembre frente a octubre y se ubicó en 7,3%

Montevideo Portal
El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó este jueves los datos de desempleo para el mes de noviembre, que permaneció igual respecto a la anterior medición, en octubre.
“En noviembre del 2025, para el total del país, la tasa de actividad se situó en 64,7%, la tasa de empleo en 60,0% y la tasa de desempleo en 7,3%”, reza la publicación del organismo. Los tres indicadores no registraron cambios en comparación con octubre.
Esto significa que 139.700 personas estaban desocupadas en Uruguay en noviembre.
En tanto, en noviembre del año pasado, los valores registrados fueron de 64,5%, 59,8% y 7,2%, respectivamente.
A su vez, la tasa de desempleo de noviembre de este año fue superior en el interior del país (7,4%) que en Montevideo (7,1%).
El economista independiente Aldo Lema resaltó en su cuenta en X que hubo una “desaceleración adicional” del mercado laboral durante el mes pasado.
“Volvió a caer el número desestacionalizado de ocupados (en comparación con octubre) y creación interanual bajó a 11.000 empleos”, añadió el economista. “Desempleo estable en 7,3%, pero desestacionalizado en 7,7%”, puntualizó.
