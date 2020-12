Tasa de desempleo continúa tendencia al alza y llegó a 11,2% en el mes de octubre

Economía

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó este martes los registros de actividad, empleo y desempleo de octubre. El registro de desempleo se ubicó en 11,2 %, dos décimas superior al mes anterior (11% en setiembre).

Sin embargo, para Montevideo el desempleo se ubicó en 9,6% y para el interior en 12,3%.

El INE informa también la estimación puntual de la tasa de desempleo por sexo para el total país en el mes de octubre, señalando que el valor es más alto entre las mujeres (14,2 %) que entre los hombres (8,6%).

Debido al contexto de emergencia sanitaria, desde abril la Encuesta Continua de Hogares (ECH), sobre la que se construye el índice de desempleo, pasó de ser una entrevista presencial a realizarse de forma telefónica, lo que cambia el método de investigación con respecto a estudios anteriores. Las estimaciones que ofrece la ECH no presencial no son estrictamente comparables con la presencial, según el INE, por lo que recomienda no establecer una comparación lineal con anteriores datos.

No obstante, el aumento del desempleo es acompañado de un aumento de la tasa de actividad y de la tasa de empleo.

La estimación puntual de la tasa de actividad para todo el país en el mes de octubre se ubicó en 61,4%, lo que representa 0,6 puntos porcentuales superior al valor estimado para el mes anterior (60,8%). Para Montevideo se ubicó en 62,8% y para el interior en 60,5%.

La estimación puntual de la tasa de actividad para el total país en el mes de octubre para los hombres es 13,7 puntos porcentuales superior a la de las mujeres.

Por otro lado, la estimación puntual de la tasa de empleo para todo el país en el mes de octubre se ubicó en 54,5%, lo que representa 0,4 puntos porcentuales superior al valor estimado para el mes anterior (54,1%). Para Montevideo se ubicó en 56,8% y para el interior en 53,1%.

La estimación puntual de la tasa de empleo para el total país en el mes de octubre para los hombres es 15,6 puntos porcentuales superior a la de las mujeres.