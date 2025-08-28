Economía

Tasa de desempleo bajó en julio frente a mayo y se ubicó en 6,9%, según datos del INE

Montevideo Portal

El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó este jueves los datos de desempleo para el mes de julio, que registró una baja respecto a la anterior medición en junio.

“En junio del 2025, para el total del país, la tasa de actividad se situó en 64,2%, la tasa de empleo en 59,8% y la tasa de desempleo en 6,9%”, reza la publicación del organismo.

Esto significa que 130.300 personas estaban desocupadas en Uruguay en mayo.

En comparación, los datos de junio fueron de 64,2% para la tasa de actividad, 59,5% para la de empleo y 7,3% para la de desempleo. En tanto, en julio del año pasado, los valores registrados fueron de 64,2%, 58,8% y 8,3%, respectivamente.

A su vez, la tasa de desempleo de julio fue igual en Montevideo y en el resto del país (6,9%).

El economista independiente Aldo Lema resaltó en su cuenta en X la “mejora” del mercado laboral durante el mes pasado. “Desempleo efectivo y desestacionalizado cayó a 6,9% con alza del empleo y estabilidad de la tasa de actividad, [y el] número de ocupados mantuvo crecimiento interanual en torno a 35 mil personas”, escribió.

Montevideo Portal