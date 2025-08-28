Tasa de desempleo bajó en julio frente a mayo y se ubicó en 6,9%, según datos del INE

Montevideo Portal
El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó este jueves los datos de desempleo para el mes de julio, que registró una baja respecto a la anterior medición en junio.
“En junio del 2025, para el total del país, la tasa de actividad se situó en 64,2%, la tasa de empleo en 59,8% y la tasa de desempleo en 6,9%”, reza la publicación del organismo.
Esto significa que 130.300 personas estaban desocupadas en Uruguay en mayo.
En comparación, los datos de junio fueron de 64,2% para la tasa de actividad, 59,5% para la de empleo y 7,3% para la de desempleo. En tanto, en julio del año pasado, los valores registrados fueron de 64,2%, 58,8% y 8,3%, respectivamente.
A su vez, la tasa de desempleo de julio fue igual en Montevideo y en el resto del país (6,9%).
El economista independiente Aldo Lema resaltó en su cuenta en X la “mejora” del mercado laboral durante el mes pasado. “Desempleo efectivo y desestacionalizado cayó a 6,9% con alza del empleo y estabilidad de la tasa de actividad, [y el] número de ocupados mantuvo crecimiento interanual en torno a 35 mil personas”, escribió.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]