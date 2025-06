Taroco involucra en audio a otro político en trama Penadés: “Cuando salga voy a buscarlo”

Política

El exdirector de Comcar, preso por participar en la investigación ilegal orquestada para defender a Gustavo Penadés en la causa que lo investiga por delitos vinculados con abuso y explotación sexual, Carlos Taroco, intercambió una charla con el delincuente y barra brava Erwin Coco Parentini, preso desde 2022, a los que accedió Montevideo Portal.

En el intercambio hablan de sus causas y Taroco critica sin nombrar a un político que, según dice, fue quien lo metió en el caso Penadés.

“La gente obra con códigos, si no tenés código, durás poco en la vida. Por lo menos eso me enseñó el barrio, de chiquitito. Yo sé que podría haber hablado y mandado en cana al político que le pasé las cosas y todo”, manifestó al comienzo el hombre, quien en marzo de 2024 fue condenado a tres años de prisión.

De acuerdo con lo que determinó la Justicia, el intermediario entre Taroco y el exsenador blanco era Diego Cuiñas, un funcionario del Parlasur, que también fue condenado en una audiencia a fines de diciembre de 2023.

Antes de que Penadés declarara que había una “trama” en su contra, un grupo de policías estaba trabajando en conseguir información de las víctimas con el fin de intentar crear nexos entre ellos y reafirmar la teoría de que la causa no era real, sino que había sido orquestada para mancillar el honor del exnacionalista.

En determinado momento, cuando todos se preguntaban por qué Penadés no daba ninguna explicación, Cuiñas le ordenó a Taroco que era momento de “embarrar la cancha”. Es decir, comenzar a trabajar más a fondo con el fin de lograr resultados que permitieran al exsenador dar una versión de los hechos ante la opinión pública. Dos días después de que se diera este diálogo, Penadés aseguró que había una “trama”, “un plan” en su contra.

“La política es una mafia más grande que cualquier otra mafia que vos conozcas acá en la vuelta, te digo en la justa. Pero yo no mandé a nadie en cana, lo mínimo que esperaba era que me pagara el abogado o algo”, dijo sobre ese político, que, según él, está libre.

Asimismo, expresó que “al viejo este” ni lo conoce, en referencia a Penadés. “Pero a través de él, [del otro político] iba a llegarle, ¿viste?”, le explicó a Parentini.

“Pero no pasa nada, él le dijo a mi mujer que yo no hablara nada, que era más útil afuera que acá adentro y no me pagó ni el abogado, ni un paquete me mandó. Así que, como ya sabía, tuvieron que hablar con él [se refiere a alguien cercano a él], ¿viste? Y es un cagón él. Cuando los agarrás solos son cagones”, apuntó.

Luego se refirió a “ese otro milico puto que me traicionó”, lo que aludiría al policía Federico Rodríguez, que confesó en la Justicia que seguía sus órdenes. “También lo obligaron a hablar contra mí. Es más, no se dio cuenta de que lo estaba siguiendo y lo agarraron y le obligaron a ir contra mí. Y el loco se apretó de una forma, se cagó y dijo lo que ellos querían escuchar, cualquier cosa. Algunas cosas verdad y otras cosas re-mentira, pero ta”, relató Taroco.

“¿Qué tengo que hacer con un tipo de esos cuando salga? Dejar pasar un poco, bajar el polvo y… ¿me entendés? Ya está, horrible para él”, planteó y agregó: “Y lo mismo el político que yo le pasé el diagrama”.

De todas maneras, enfatizó en que no va a “hablar” porque tiene “códigos”: “No me interesa hablar nada, pero a mí no me ayudó con nada el loco, ni con los abogados ni con nada”. “Cuando yo salga voy a tener que ir a buscarlo. Vos sabés cómo es eso, ¿no?”, dijo de modo amenazante.

Ante esto Parentini le contestó: “Sí, obvio, tenés que buscarle la vuelta ahí, pero, para eso, tenés que esperar a que se tranquilicen las cosas. Ya en un ratito ya quedamos todos ahí en la vuelta, ahí en la pista y nos damos una mano”.