Talvi: “estamos dispuesto a trabajar” para una “salida democrática en Venezuela”

Política

El canciller y el presidente de la república, Ernesto Talvi y Luis Lacalle Pou, se reunieron en la tarde de este martes para dialogar sobre diferentes asuntos referidos a los temas internacionales.

En este marco, el canciller estuvo envuelto en una polémica ya que, en una entrevista con El Observador se negó a decir que en Venezuela hay una dictadura. Sin embargo, aclaró que en entiende que en el país caribeño no hay democracia y que se vulneran los derechos humanos, pero que no puede decirlo porque sus palabras no representan su opinión, sino que la de todo un país.

En declaraciones a Telenoche, Talvi dijo que él está "alineado" con el presidente y que es una cuestión semántica. "El presidente y nosotros estamos alineados, hay un tema semántico. Nosotros dijimos con claridad que en Venezuela no hay democracia, pero queremos ayudar al pueblo venezolano", aseguró.

Con anterioridad a esa entrevista, el canciller dijo en rueda de prensa que Cancillería "está tejiendo cuidadosa y esforzadamente la posibilidad de jugar un rol relevante en la salida democrática de Venezuela". "Eso implica que van a haber dos partes que van a tener que negociar. Un gobierno con el que tenemos diferencias enormes, pero, dicho esto, estamos dispuestos a trabajar para que haya un diálogo que permita una salida democrática y el fin a la tragedia humanitaria que está viviendo Venezuela, para eso hay que ser un poco cuidadoso con los adjetivos", aseguró Talvi.

Consultado por el medio anteriormente mencionado sobre la posibilidad de abrir las fronteras, el canciller aseguró que ese tema "va a ser una decisión que se tiene que tomar con varios ministros". "Creo que estamos un poco lejos de eso porque la situación de la pandemia es muy distinta en los distintos países. Hemos logrado un proceso significativo, pero tenemos que manejarnos con mucha prudencia para no tirar por tierra todos los esfuerzos que se han hecho", señaló.