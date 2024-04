Taiwán: terremoto deja saldo provisional de nueve muertos e imágenes impactantes

Internacionales

Al menos nueve personas murieron, 821 resultaron heridas, 127 permanecen atrapadas o varadas y 28 edificios se derrumbaron tras el fuerte terremoto registrado este miércoles en Taiwán, que ya ha dejado más de un centenar de réplicas de diferentes magnitudes, informaron fuentes oficiales.

El seísmo, cuya magnitud fue de 7,2 según la Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán y de 7,4 de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, ocurrió a las 7.58 del miércoles (23.58 GMT del martes) en el mar, concretamente 25 kilómetros al sureste del condado oriental de Hualien.

The amount of people injured by the earthquake in Taiwan has reached 711 - Set News media, quoting rescue services.



My deepest condolences.



Meanwhile, Russian Telegram channels spread the idea that the earthquake is a chance for China to launch a "rescue operation" and… pic.twitter.com/C7vzH4dIzb — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 3, 2024

Esta zona ha sido la más afectada por el terremoto, tanto en pérdidas de vidas humanas como en daños materiales, puesto que numerosos edificios e infraestructuras han sufrido daños y al menos dos bloques de viviendas quedaron parcialmente colapsados.

Hasta las 16.30 horas, la isla había registrado 123 réplicas de diversa intensidad, entre ellas nueve con una magnitud de entre 5 y 6, según la CWA.

Asimismo, de acuerdo a la eléctrica estatal Taipower, un total de 371.275 hogares se quedaron sin luz después del terremoto, aunque alrededor del 99 % ya ha recuperado el suministro eléctrico.

Rooftop swimming pool during the Taiwan earthquake pic.twitter.com/3J1QKYULwT — StrictlyChristo ?????? (@StrictlyChristo) April 3, 2024

La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, pidió a la población que mantenga la calma y extreme las precauciones, puesto que es probable que se produzcan nuevas réplicas de entre 6,5 y 7 grados del terremoto en los próximos días.

Así quedó registrado el sismo en Taiwán…

pic.twitter.com/zFydBLEVsP — Alejandro Figueredo (@afigue2010) April 3, 2024

Este sismo es el más intenso que ha sufrido Taiwán desde el 21 de septiembre de 1999, cuando un terremoto de magnitud 7,6 acabó con la vida de 2.416 personas.

Taiwán se asienta en la confluencia de las placas filipina y eurasiática, por lo que los terremotos son frecuentes en la isla.

??#BREAKING: Multiple buildings have collapsed after a Pair of Massive 7.5 Earthquakes Strikes Triggering Tsunami Warnings



??#Taipei | #Taiwan



Currently, a pair of powerful, massive earthquakes has just occurred. The first one measured a magnitude of 7.5, followed by a 7.4… pic.twitter.com/XCKd7ocjel — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 3, 2024

Así se sintió el terremoto de Taiwan en una piscina en el techo de un rascacielos. La alarmas está prendidas por la alerta de #Tsunami #Taiwan #Sismo #terremoto #Japon #earthquake #Taipei pic.twitter.com/sNq37g73O5 — Codigo Rojo Oficial (@CodigoRojoofic) April 3, 2024

?? #AHORA | Pánico en el metro de Taipei durante el fuerte terremoto que golpeó Taiwán. pic.twitter.com/lF9jDJSd4L — Mundo en Conflicto ?? (@MundoEConflicto) April 3, 2024

Así se vivió el terremoto de Taiwán, el más potente en los últimos 25 años https://t.co/HcPkV1IBK2 pic.twitter.com/oa62gbINt6 — EL MUNDO (@elmundoes) April 3, 2024

