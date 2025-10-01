Tacuarembó: hombre despistó en su auto, volcó, salió despedido y falleció en el lugar

Montevideo Portal
Un automóvil que circulaba de oeste a este sobre la Ruta 20 en horas de la tarde de este miércoles 1º de octubre volcó, y falleció un hombre de 61 años, producto del siniestro, informó Policía Caminera.
De acuerdo con la información primaria del accidente, cerca de las 14:30 horas, el vehículo despistó, a la altura del km 158, en la localidad de Peralta (Tacuarembó). Tras esto, volcó, y su conductor y único ocupante resultó despedido y murió en el lugar.
Se investigan las causas del siniestro. La ruta se encuentra “totalmente despejada”.
