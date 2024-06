Tabaré Viera sufragó en Rivera y abogó por una “gran votación colorada en octubre”

Elecciones 2024

El precandidato colorado Tabaré Viera votó esta mañana en la ciudad de Rivera, ciudad desde la que regresará hoy mismo a Montevideo para seguir junto a sus adversarios de partido el desarrollo del escrutinio primario.

“Creo que soy una adecuada síntesis: represento al interior, sin duda, soy del interior más profundo, pero por toda nuestra actividad de gobierno en muchos años, de alguna manera me siento que puedo representar, porque no me gustan tampoco las fracturas ni las dicotomías geográficas, ni generacionales, ni de género”, dijo en declaraciones a Subrayado.

“Yo creo que tenemos que unir. Justamente por eso quiero ser el líder del Partido Colorado: para llevar al partido unido a una gran votación en octubre”, aseveró el precandidato, quien semanas atrás dejó su cargo como ministro de Turismo para dedicarse de lleno a la campaña electoral.