Tabaré Vázquez cesó a Guido Manini Ríos como comandante en jefe del Ejército

Política

Game over

Guido Manini Ríos se reunió este martes con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en lo que se había anunciado como una reunión de rutina. Ante rumores de que en esta reunión plantearía al presidente su intención de retirarse, fuentes del Ejército dijeron a Montevideo Portal que la reunión no fue programada para dar ese anuncio a Vázquez.

Sin embargo, en el encuentro Tabaré Vázquez le comunicó que su relevo "saldrá por la vía de la destitución", según informaron Teledoce y el periodista Gabriel Pereyra, y pudo confirmar Montevideo Portal con fuentes del Ejército.



Las fuentes aseguraron que la decisión tomó por sorpresa al personal del Ejército. En el correr del día se emitirá un comunicado sobre el tema.

La relación de Manini Ríos con el Gobierno era tirante desde hacía varios meses. De hecho, había sido sancionado por Tabaré Vázquez a raíz de declaraciones políticas públicas que habían generado malestar en las autoridades.

Pese a que varias figuras de la oposición y referentes castrenses señalaron entonces que Manini Ríos no violó la Constitución al referirse críticamente al proyecto de la reforma de la Caja Militar, el gobierno decidió sancionarlo con arresto a rigor, al entender que hubo una violación clara a las disposiciones.

Vázquez dijo entonces que la sanción fue a causa de "múltiples situaciones que merecieron en su momento algún tipo de apercibimiento y que coliden con reglamentaciones, algunas, y con artículos constitucionales, otras".

Aclaró que tuvieron en cuenta el artículo 77 de la Constitución en su numeral cuatro, que "no permite ni al presidente ni a militares ejercer ningún tipo de actividad política". "Comentar públicamente por parte del comandante en Jefe un proyecto que está en discusión del Parlamento es una actividad política", dijo.

Además, explicó que también hay un reglamento nacional de servicios para los militares (Reglamento General de Servicios 21) que establece lo que no pueden hacer los militares. "Y en su literal C establece que no pueden interferir ni directa o indirectamente en trámites administrativos ni en la discusión o presentación de opiniones en proyectos de ley que están en discusión. Lo dice claramente", acotó.

El presidente dijo que en el Consejo de Ministros de entonces se planteó la destitución como una de las medidas, pero aprovechó para "decir públicamente que no hay ningún tipo de pérdida de confianza en la lealtad institucional del comandante en Jefe del Ejército y que tampoco está en juego no creer en la buena fe con la que actúa". "Creo que actúa de buena fe y con respeto a la lealtad institucional, pero cometió errores, y en función de esos errores es sancionado", dijo. Sin embargo, la destitución finalmente llegó.



Esta semana, Manini Ríos había hecho nuevas declaraciones públicas en Todo Pasa (Océano FM), en las que aseguró que no descartaba hacer política tras pasar a retiro y se había referido a la dictadura.

Se rumoreaba desde hace semanas que Manini Ríos podría enrolarse al Movimiento Social Artiguista (agrupación que en las elecciones llevará el nombre de Partido Cabildo Abierto), desde donde se pretende que sea precandidato a la presidencia de la República.