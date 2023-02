TCP mostró avances de obras en Puerto de Montevideo; Falero se llevó una “grata impresión”

Locales

Las autoridades de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) mostraron este jueves al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, y al presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, los avances en las obras que se vienen realizado en el Puerto de Montevideo, en la que tuvieron la oportunidad, además, de anunciar un centro propio de capacitación con simuladores de “última tecnología”.

El objetivo del centro de capacitación es “transferir el conocimiento” para la mejora de la gestión a nivel general, así como para “fortalecer la sostenibilidad”. Buscan que los trabajadores desarrollen habilidades mediante estos simuladores, “sin perder de vista los valores de la organización” y manteniendo la eficiencia en los procesos y estándares de “seguridad, calidad y profesionalismo”.

“TCP confía en su gente y en las fortalezas que hemos comprobado, por ejemplo, en la pasada pandemia y en otros desafíos institucionales. La participación y entusiasmo de todas y todos en todos los puestos nos desarrollará tanto a nivel individual como en equipo, permitiendo tomar mejores decisiones en un espacio de innovación, de creatividad, participación e iniciativas de cara al futuro próximo”, dijo Vincent Vandecauter, gerente general de Katoen Natie, empresa mayoritaria de TCP.

Según dijo el jerarca, la ampliación de la termina “posicionará al puerto de Montevideo como la primera terminal de contenedores sustentable de la región” y dentro de las medidas está la reconversión de la flota, la iluminación LED en toda la terminal, tratamiento de aguas afluentes y separación de aceitas, y la disminución del volumen de agua usado en lavado de contenedores y máquinas.

La empresa, según dijeron, tiene como objetivo “convertirse en puerto verde en 2030” y, para conseguirlo, reunió máquinas ecoeficientes en la nueva flota, grúas 100% eléctricas, conexión eléctrica para buques en puerto para la reducción de gases efecto invernadero y disminución de Huella de Carbono. “A cada uno de nosotros nos beneficia para ser más profesionales y para integrar más a los distintos equipos dentro de la empresa al fomentar la intercomunicación. Este es el inicio; iremos avanzando a pasos pequeños pero seguros con proyección a más. El límite seremos todos y cada uno”, señaló Vandecauter.

Por su parte, el ministro Falero, destacó la obra que se llevará a cabo en el puerto “que buscan modernizar y extender la zona portuaria, lo que se traducirá en un mejoramiento de todo el espacio”, sostuvo Falero.

“Nos llevamos una grata impresión. Pudimos visualizar hacia dónde se va a extender la zona portuaria y también la organización que tiene previsto en el acceso a TCP con un mejoramiento de todo el espacio. Esa planificación está encuadrada en lo que es la modernización y el mejoramiento de toda el área portuaria”, afirmó el ministro quién resaltó también el hecho de que TCP haya aumentado la inversión que destinará a las obras.

“Comenzaron en 450 millones de dólares y ahora estiman que invertirán más de USD 600 millones. Es una muy buena noticia para el país porque hace pensar en la demanda y la visibilidad que está teniendo el puerto y la operativa portuaria de Montevideo a nivel mundial”, sostuvo.

En este sentido, añadió que la extensión de la explanada portuaria permitirá que ingresen barcos más grandes o que opere una mayor cantidad de barcos que lo que se hace hasta ahora, permitiendo mejorar los tiempos y brindar un “mejor servicio”. Agregó que modernizar el puerto, además, permitirá captar “más cargas de las que se venían captando”.

En tanto, el presidente de la ANP, Juan Curbelo, dijo que estas obras permitirán, entre otras cosas, profundizar el Mercosur y desarrollarse al mundo, ya que ambos aspectos “requieren, necesariamente, un funcionamiento óptimo de los puertos”.

“El Gobierno uruguayo apuesta a un crecimiento portuario de la región, porque entendemos que no hay un solo puerto que se destaque, sino que nosotros tenemos distintos puertos que brindan distintos tipos de actividades. Los 14 metros de dragado del puerto Montevideo no solamente benefician a Uruguay y Montevideo, sino que benefician a la región y eso me parece que es lo que hay que entender”, finalizó Curbelo.

