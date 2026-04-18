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Suspendieron la subida al cerro Pan de Azúcar por las intensas lluvias: mirá las imágenes

Montevideo Portal

Las autoridades resolvieron clausurar temporalmente el acceso a la cima del cerro Pan de Azúcar debido a las lluvias registradas en los últimos días, que generaron condiciones de riesgo para quienes intentan ascender.

La medida fue adoptada por motivos de seguridad, ya que el terreno se encuentra saturado de agua y presenta un aumento en el caudal hídrico, lo que hace imposible garantizar un tránsito seguro hacia la cumbre. Ante este escenario, se activó el protocolo correspondiente para evitar accidentes, como caídas o deslizamientos.

En ese marco, la Estación de Cría de Flora y Fauna Uruguay Tabaré González Sierra informó que, debido a las inclemencias del tiempo y las abundantes precipitaciones, el Departamento de Gestión Ambiental, junto con el Cuerpo de Bomberos de la zona y la propia estación, resolvieron activar el protocolo de seguridad para el ascenso.

Según el comunicado, las lluvias generaron una situación de alta peligrosidad, con corrientes de agua que fluyen con intensidad por el sendero principal, lo que incrementa el riesgo para los visitantes.

Por este motivo, se dispuso que el cerro permanezca inhabilitado hasta que mejoren las condiciones climáticas, como forma de proteger a quienes concurren al lugar.

Mientras tanto, la Estación de Cría permanece abierta al público en su horario habitual, de 08:00 a 18:00 horas (con cierre los martes), aunque con la restricción vigente para subir a la cima. Las autoridades reiteraron el pedido de respetar la señalización y evitar el ascenso mientras dure la medida.

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