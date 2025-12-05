Suspenden visitas a esposa de Marset: cuál es el motivo que dio la Justicia en Paraguay

Montevideo Portal
Gianina García Troche, esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue sancionada con la suspensión de sus visitas por el lapso de cinco días en la cárcel de Viñas Cue, en Paraguay, debido a mal comportamiento, tras recibir el alta médica y volver a su centro de reclusión de acuerdo con La Nación de Paraguay.
La uruguaya rompió cámaras de vigilancia en el área donde se encuentra recluida, el pasado domingo 30 de noviembre.
El hecho fue denunciado por el director del penal militar, donde permanece encarcelada García Troche. Ante la situación, la jueza Rosarito Montanía, dispuso que la mujer permanezca cinco días sin recibir la visita de sus familiares.
Según los antecedentes judiciales, la detenida, en horas de la tarde del pasado fin de semana, exigió que la atendiera un medico especializado, aludiendo que se sentía mal. Sin embargo, se dispuso que fuera hasta el lugar un medico forense, pero la mujer exigía ser trasladada a un centro asistencial.
De acuerdo con el citado medio, los hechos sucedieron de forma previa a que fuera trasladada al Hospital Militar por una presunta crisis nerviosa.
Tras este comportamiento, el director del penal informó a la jueza Montanía, que impuso la sanción que entró a regir desde el pasado jueves 4 de diciembre y será por cinco días corridos.
