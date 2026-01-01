Suspenden la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología; crean nuevo organismo

Política

Gonzalo Tancredi, quien había sido designado por el gobierno del Frente Amplio (FA) como director de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Dicyt) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), anunció que este miércoles la dirección fue suspendida.

El exdirector publicó en sus redes sociales un comunicado en el que asegura: “En la Ley Presupuestal se resolvió la supresión de la DICYT, y la creación de la Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento en la órbita de Presidencia”.

Ante esto, los trabajos que se realizaron durante el último tiempo en la Dicyt pasarán a realizarse en la nueva institución. “El cargo de director de DICYT será reemplazado por el de secretario de Ciencia”, explicó.

El pasado lunes, David González fue designado por el Ejecutivo para liderar la Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento.

“Durante los 9 meses de gestión al frente de la Dicyt, se logró dar una gran visibilidad al organismo. Se llevaron adelante multiplicidad de iniciativas que le han dado a la DICYT una fuerte presencia institucional, tanto a nivel nacional como internacional. Se hicieron contribuciones relevantes al proceso de reorganización de la CTI”, aseguró el exdirector.

Según mencionó, el presupuesto formalizó el programa Uruguay Innova (U+I) y creó una Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento, un diseño que “deja subsumida la investigación a visiones productivistas, acotando su contribución a la mejora de la competitividad”.

“No estamos creando una institucionalidad que perdure más allá de un período de gobierno. Gran parte de la comunidad académica era partidaria de la creación de un Ministerio de Investigación e Innovación, tal como lo propusimos desde la asociación Investiga uy”, afirmó.

