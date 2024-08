Surge debate en la interna sindical: ¿le sirve al Pit-Cnt invitar a candidatos en campaña?

Elecciones 2024

El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt tuvo sobre la mesa en su última reunión el inicio de las gestiones para invitar a los candidatos a presidente de la República a reunirse con la central sindical.

Esta iniciativa generó reparos de algunos dirigentes sindicales, que plantean de forma previa un debate en la interna a nivel de la Mesa Representativa sobre la pertinencia y utilidad de estas reuniones.

Así lo dijo a Montevideo Portal Juan Gónzalez, de la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU), y que integra el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt por la Coordinadora de sindicatos, una corriente que suele marcar distancia de las posturas de comunistas, de Articulación y de En Lucha.

“Esto se ha hecho históricamente [por la invitación a las reuniones], pero nosotros planteamos una posición disonante”, dijo González. El dirigente sindical señaló también que el movimiento sindical “no es indiferente” a quién gobierna, pero remarcó que este tipo de encuentros, según su punto de vista, ha tenido limitada utilidad.

“Creemos que la Mesa Representativa tiene que discutir si se invita o no a los presidenciables al Pit-Cnt como se ha hecho siempre, a la luz de qué nos ha dejado. Si realmente tiene utilidad para el movimiento sindical o termina dándole más rédito a los presidenciables que van y se sacan la foto en el Pit-Cnt”, añadió.

González dijo que desde su punto de vista las reuniones en ciclos electorales anteriores no han sido de gran utilidad, ya que los candidatos suelen llevar “un discurso bastante armado” y general, y con escasos compromisos.

Por lo tanto, planteó que una lectura a discutir es si este tipo de acciones le terminan “haciendo el juego” a los presidenciables, en lugar de generar un insumo para la central sindical. “Las afirmaciones en estas reuniones han sido pocas, y las promesas cumplidas menos todavía”, afirmó.

“No es que para el movimiento sindical sea indiferente quién gobierna. No me da lo mismo; pero cuando voy a votar yo sé lo que voto y no se lo digo a nadie”, finalizó.

