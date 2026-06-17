Suprema Corte inició sumario a jueza que actuó en el caso Jonathan Correa: los detalles

Montevideo Portal

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió iniciar un sumario administrativo a una de las juezas que actuó en el caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado por su padre en marzo de este año.

La decisión surge tras la investigación administrativa que el organismo había dispuesto para analizar la actuación de las magistradas que intervinieron en dos episodios previos de violencia y posibles situaciones de riesgo que involucraban al adolescente.

La SCJ había ordenado en marzo una investigación para determinar si existieron irregularidades en el servicio y revisar las actuaciones judiciales vinculadas a denuncias previas relacionadas con el entorno familiar de Jonathan. Esto derivó en el inicio de un sumario, que “está bajo secreto”, indicó la presidenta de la SCJ, Doris Morales, en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

La investigación administrativa analizó especialmente dos actuaciones judiciales: una denuncia presentada por la madre del adolescente contra su pareja en 2024 y otra realizada en noviembre de 2025 por autoridades de la UTU a la que asistía Jonathan, que alertaron sobre lesiones que presentaba el joven.

A partir de las conclusiones de esa investigación, la Suprema Corte resolvió avanzar con un sumario respecto a una de las magistradas involucradas, mientras continúa evaluando las responsabilidades que pudieron existir en el tratamiento del caso.

Según dijo Morales, el sumario recayó sobre la jueza Rossana Re Fraschini, quien actuó en el caso.

Sin embargo, la presidenta de la SCJ aseguró que el inicio de un sumario no implica que se esté “prejuzgando que hubo deficiencias o una mala actuación” por parte de la magistrada. “El sumario es un procedimiento que se lleva a cabo para determinar si efectivamente existe un hecho que amerite sanción”, manifestó.