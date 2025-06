Suprema Corte confirmó monto de la condena de los hermanos Peirano: ¿de cuánto es?

Judiciales

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó el monto de la condena sobre los directores y el personal superior del ex Banco de Montevideo, informó el Banco Central del Uruguay (BCU). De este modo, según aseguró el regulador, se “da por concluido el proceso judicial promovido” por la institución “en el año 2004 en beneficio de los ahorristas”.

La sentencia cuantifica el daño de Juan y Jorge Peirano por el monto de U$S 195.495.664 y de Dante Peirano por U$S 199.369.678,78, sostuvo un comunicado del BCU.

En tanto, establece para Rospide el monto de U$S 10.000.000; para Daniko SA de U$S 318.186; para Baystand International de U$S 4.351.319; para Banco Velox, U$S 2.665.970,52, y para VIC la suma verificada por su liquidación de U$S 39.227.000.

El BCU remarcó que dentro de las operaciones atribuidas a los hermanos Peirano “se encuentra la responsabilidad por las transferencias efectuadas hacia Trade & Commerce Bank (TCB), en perjuicio de los ahorristas del Banco de Montevideo”.

Además, el regulador cita una parte de la sentencia en la que se establece que “los hermanos Peirano deben responder por su propia conducta, por haber incumplido la obligación legal de actuar como buenos hombres de negocios”. “Las transferencias efectuadas hacia TCB por los hermanos Peirano son imputables a ellos y comprometen su responsabilidad personal”, agrega la sentencia.

